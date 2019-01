Heftige Rauchentwicklung im Semmering-Tunnel

Schock. Am Samstagnachmittag wurde die Semmering-Schnellstraße in Niederösterreich wegen starker Rauchentwicklung in einem der Tunnel gesperrt. Erste Berichte über einen Brand konnten sich nicht bestätigen. Offenbar handelte es sich um einen Motorschaden bei einem Bus.

© TZOe Fuhrich

Sperre. Die Autofahrer mussten sich etwa 20 Minuten gedulden. Die Feuerwehr konnte den Rauch schnell eindämmen und die Straße wieder freigeben.

© TZOe Fuhrich

Betroffen war der längste Tunnel, der Semmering-Tunnelkette.

© TZOe Fuhrich