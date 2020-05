Helle Aufregung um "Leuchtturm"

Schon vor der Fertigstellung sorgt die neue Lagerhaus-Zentrale für Diskussionen.

Korneuburg. Es war in der Nacht auf Donnerstag, als viele dachten, am Standort der neuen Raiffeisen-Lagerhaus-Zentrale in Korneuburg wäre ein UFO gelandet, das derart hell strahlte wie ein riesiges Kryptonit-Gebilde, das die Nacht zum Tag machte. Noch in derselben Nacht wandten sich besorgte Anrainer mit E-Mails wegen des „Leuchtturms“ an den Bürgermeister Christian Gepp, der in ÖSTERREICH jetzt aufklärt: „Das Ganze war laut RWA ein 24-Stunden-Testlauf mit 100 Prozent Leuchtkraft. Ich kann ver­sichern, dass bei Fertigstellung stets eine viel geringere, minimale Leistung gefahren wird.“

Vonseiten der RWA zeigt man sich zerknirscht: „Es tut uns leid, wenn der technische Test unserer LED-Lichtbandanlage Verunsicherung ausgelöst hat.“ Da sind Schaden und Spott aber schon eingetreten: Im Volksmund bekam das Gebäude den Namen „Protzzentrale“, und eine Bürgerinitiative weist darauf hin, dass der „Leuchtturm“ nur 370 Meter von einem Vogelschutzgebiet entfernt liegt: „Lichtverschmutzung kann auf Menschen und Tiere schwere negative Auswirkungen haben,“ heißt es in einem offenen Brief der LELOG-Bürgerinitiative.(kor)