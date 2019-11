Zahlreiche Einbrüche: Festnahme

Ein Rumäne war im Großraum Herzogenburg aktiv. Er wurde nun in seiner Heimat verhaftet und nach Österreich ausgeliefert.

Herzogenburg. Ein 34-jähriger Rumäne ist am 1. November in seiner Heimat aufgrund zahlreicher Einbruchsdiebstähle im Großraum Herzogenburg (Bezirk St. Pölten Land) verhaftet worden. Dem Mann werden insgesamt zwölf Delikte im Zeitraum von 24. Mai bis 8. August 2016 angelastet. Dabei wurden überwiegend Goldschmuck und Bargeld gestohlen, laut Polizei entstand ein Schaden in der Höhe von rund 80.000 Euro.

Beamten der Polizeiinspektion Herzogenburg gelang es schließlich im August dieses Jahres, den Verdächtigen auszuforschen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag mit. Da sich dieser in seiner Heimat aufhielt, erließ die Staatsanwaltschaft St. Pölten einen europäischen Haftbefehl. Nach der Verhaftung Anfang November wurde der 34-Jährige am 18. November nach Österreich überstellt. Der Beschuldigte war großteils geständig, er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.