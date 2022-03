Alko-Lenker crasht in Fußgänger – 85-Jähriger tot

Der 37-jährige Lenker führte Reanimationsmaßnahmen durch, dennoch starb der betagte Mann an Ort und Stelle.

Brand-Laaben. In Brand-Laaben (Bezirk St. Pölten) ist in der Nacht auf Donnerstag ein 85-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und getötet worden. Der Einheimische war Polizeiangaben zufolge kurz nach dem Ortsgebiet am rechten Fahrstreifen unterwegs gewesen. Der Lenker des Autos, ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld, war alkoholisiert. Er wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Durch den Aufprall wurde der Pensionist in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 37-Jährige führte Reanimationsmaßnahmen durch, dennoch starb der betagte Mann an Ort und Stelle.