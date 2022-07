Angeblich aggressive Durchfall-Bakterien in Leitha

Es seien Proben entnommen worden. Mit Ergebnissen werde in etwa einer Woche gerechnet, teilte ein Referent am Montagnachmittag auf Anfrage mit.

Bruck a.d. Leitha. Wegen angeblich aggressiver Durchfall-Bakterien in Gewässern wie der Leitha hat die Bezirkshauptmannschaft Bruck a.d. Leitha Erhebungen gestartet. Es seien Proben entnommen worden. Mit Ergebnissen werde in etwa einer Woche gerechnet, teilte ein Referent am Montagnachmittag auf Anfrage mit.

Facebook-Postings, die auch der BH bekannt geworden waren, hatten die Untersuchungen ins Rollen gebracht. "Geht nicht mit euren Hunden in die Leitha oder deren Nebenflüsse schwimmen", hieß es in einem Beitrag. Auch von mehreren - konkret sechs - Hunden, die wegen aggressiver Durchfall-Bakterien "am Tropf" hingen, war die Rede.