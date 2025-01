"Ausflugsreich": Niederösterreich-Card im Höhenflug

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vermeldete ein starkes Plus von knapp 20 Prozent bei der Anzahl der Ausflüge.

Das Angebot der Niederösterreich-Card ist enorm - und noch lange nicht an seine Grenzen gestoßen. Mit zahlreichen Stiften und Schlössern, Erlebniswelten und Naturparks, Museen, Berg- und Rodelbahnen, Erlebniswelten und Trampolinhallen fällt die Bilanz 2024 äußerst positiv aus.

"Die Niederösterreich-Card öffnet die Türen zu über 350 Ausflugszielen in Niederösterreich und ist gleichzeitig auch das Tor, um Niederösterreich in all seinen Facetten zu entdecken. Das Angebot ist riesig und es wird sehr gut nachgefragt: In der Ausflugssaison 2024 wurden über 1,56 Millionen Ausflüge mit der NÖ-Card unternommen, das entspricht einem starken Plus von etwa 19 Prozent im Vergleich zum Zeitraum der Vorsaison. Auch die Zahl der verkauften Karten war mit 240.000 groß wie nie - diese Zahlen sind äußerst erfreulich, sie sprechen für das gute Angebot der Ausflugsziele in Niederösterreich", zeigte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freudig.

Die Saison der NÖ-Card läuft von Anfang April bis Ende März des Folgejahres. Sie kostet für Erwachsene 79 (Neukauf) bis 74 (Verlängerung) Euro und für Jugendliche 42 (Neukauf) bis 39 (Verlängerung) Euro. "Von 1. April bis 31. Dezember 2024 wurden 1.514.567 Ausflüge mit der Card getätigt, unter den Top-Ten finden sich die Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern, die Schneebergbahn, das Wiener Riesenrad, der Eisgreißler Erlebnispark in Krumbach und die Rax-Seilbahn", erläuterte Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-Card.