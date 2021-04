Auto überschlägt sich: 19-jähriger Lenker tot

Junger Lenker verlor in Einöd Kontrolle über Fahrzeug.

Herzogenburg. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in seinem Heimatbezirk ums Leben gekommen. Laut Polizei verlor der junge Mann gegen 15.20 Uhr in Einöd auf der L5010 von Traismauer kommend die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen schleuderte rund vier Meter hoch auf die linke Böschung, überschlug sich und blieb auf der Seite auf der Fahrbahn liegen.

Der Lenker erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, seine gleichaltrige Beifahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für die Dauer der Bergung gesperrt.