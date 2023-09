× ''Baden mobil'': Verleihangebot erfreut sich großer Beliebtheit

Vor eine Jahr haben die ÖBB und Baden ein neues Mobilitätskonzept umgesetzt. Über 66.000 Kilometer wurden seither mit den Leih-E-Scootern zurückgelegt.

Gemeinsam mit den ÖBB startete die Stadt Baden im September 2022 das breitgefächerte Verleihangebot "Baden mobil". In der ersten Phase gingen E-Scooter, E-Autos sowie ein Shuttledienst an den Start. Mitte April feierten die mit Mountainbikes, E-Mountainbikes und E-Trekkingbikes ausgestattete Bike Lounge am Brusattiplatz sowie die im gesamten Stadtgebiet verfügbaren Citybikes und E-Citybikes ihre Premiere.

© 2023psb/c.kollerics ×

Vizebürgermeisterin Helga Krismer, Bürgermeister Stefan Szirucsek und Martin Schmutz (ÖBB).

Über 66.000 Scooter-Kilometer. „Die Zahlen belegen, dass das innovative Mobilitätsangebot, das wir gemeinsam mit dem Konsortium ÖBB 360° in Baden umgesetzt haben, dem Bedürfnis der Menschen nach einer individuellen, rasch verfügbaren Mobilitätslösung entspricht und absolut im Trend liegt", freut sich Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP). "Unter anderem wurden insgesamt über 66.000 Kilometer mit den E-Scootern zurückgelegt, unterstreicht Martin Schmutz, Leiter Vertrieb & Neue Services der ÖBB-Personenverkehr AG.

Besonders die Strecke vom beziehungsweise zum Bahnhof Baden war bei den Nutzerinnen und Nutzern beliebt. Insgesamt 6.568 Scooter-Fahrten nahmen am Bahnhofihren Ausgang. „Das erste Jahr Baden mobil beweist, dass wir mit unserem flexiblen Mobilitätspaket auf den richtigen Zug aufgesprungen sind", fügt Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) hinzu.