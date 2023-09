Im Weinviertel wurde innerhalb weniger Tage neuerlich ein Bankomat gesprengt. Hier dürfte ein und dieselbe Bande am Werk sein.

NÖ. Tatort am Sonntag gegen 3.00 Uhr in der Früh war ein Geldinstitut in Bernhardsthal im Bezirk Mistelbach, bestätigt Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Mehrere Täter seien beteiligt gewesen.

Eine Gruppe flüchtete mit Beute in unbekannter Höhe angesichts der Uhrzeit und der Örtlichkeit wenigen Fahrminuten von der tschechischen Grenze entfernt vermutlich per Pkw. Laut Polizei entstand immenser Sachschaden.

© LPD NÖ Sachschaden in Bernhardsthal enorm. ×

Erst in der Nacht auf Freitag war es ebenfalls um 3 Uhr in der Früh zu einem ganz ähnlichen Coup in Seefeld-Kadolz im Bezirk Hollabrunn gekommen: Nach einem lauten Knall hagelte es Glassplitter von den völlig zerstörten Eingangstüren und von einem Fenster auf die Straße, der Bankomat wurde komplett zerstört, der Schaden dürfte auch mehrere zehntausend Euro betragen.

Die Ermittler können nicht ausschließen, dass beiden Sprengungen in NÖ möglicherweise auf das Konto einer von der Niederlande aus operierenden Bande gehen, die im Vorjahr 300 ähnliche, höchst explosive Coups in Deutschland begangen haben.