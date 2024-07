Bankomaten-Coups: 32-Jähriger festgenommen

Im Zusammenhang mit drei Bankomaten-Coups in Niederösterreich in den vergangenen Tagen ist in Tschechien ein Verdächtiger festgenommen worden.

Dies bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Samstag. Zudem sei ein Fluchtfahrzeug sichergestellt worden. Weitere Angaben wurden mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht gemacht. Wüste Zerstörung - wieder Bankomat gesprengt Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen 32 Jahre alten Niederländer handeln. Der Mann soll auf Basis eines europäischen Haftbefehls auf einem tschechischen Campingplatz in Gewahrsam genommen worden sein. Ermittelt wurde zuletzt in Niederösterreich nach zwei gescheiterten Bankomat-Einbrüchen in Drosendorf (Bezirk Horn) vom vergangenen Sonntag sowie nach einer Sprengung eines Geldautomaten in Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) in der Nacht auf Dienstag. Es waren jeweils mehrere Täter am Werk, bei letzterer Aktion erlangten sie auch Bargeld. Baumschlager zufolge besteht offensichtlich ein Zusammenhang zwischen den drei Coups.