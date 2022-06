Der Biker aus dem Bezirk Horn war nach Polizeiangaben auf der B37 ins Schwanken geraten, gegen eine Leitschiene gekracht und gestürzt.

Krems. Bei einem Motorradunfall in Krems ist am Donnerstagnachmittag ein 73-Jähriger ums Leben gekommen. Der Biker aus dem Bezirk Horn war nach Polizeiangaben auf der B37 ins Schwanken geraten, gegen eine Leitschiene gekracht und gestürzt. Der Niederösterreicher, der Teil einer siebenköpfigen Gruppe von Zweiradlenkern gewesen war, starb an Ort und Stelle.