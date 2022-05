Biker crasht in Pkw – 57-Jähriger tot

Der 57-Jährige krachte mit seinem Motorrad in einen Pkw, der auf der L 159 Richtung Hollerberg (Bez. Wiener Neustadt-Land) abbiegen wollte.

Hochwolkersdorf/Oberwart. Ein 57-Jähriger aus dem burgenländischen Bezirk Oberwart ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Niederösterreich ums Leben gekommen. Er krachte mit seinem Motorrad in einen Pkw, der auf der L 159 Richtung Hollerberg (Bez. Wiener Neustadt-Land) abbiegen wollte. Dessen 27-jähriger Lenker hatte sich bereits eingereiht, das Motorrad stieß laut Polizei plötzlich und völlig unerwartet in die Front seines Autos. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und starb am Unfallsort.