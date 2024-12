BMW-Crash am Christtag: Fünf Verletzte in NÖ

Vier Jugendliche und ein 24-jähriger Wiener mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Karambolage zweier Pkw auf der L67 in Zwettl hat am späten Abend des Christtags fünf Verletzte gefordert. Vier einheimische Jugendliche und ein 24-jähriger Wiener sind nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Donnerstag ins Landesklinikum in der Bezirksstadt transportiert worden.

Der Verkehr an der Unfallstelle wurde mehr als eine Stunde lang umgeleitet.

Laut Polizei war ein 17-Jähriger am Steuer eines Autos in einer Rechtskurve nach links geraten und mit dem entgegenkommenden Wagen eines 24-Jährigen aus Wien-Donaustadt kollidiert.

Beide Lenker und die Mitfahrer (14, 16 und 17) im Pkw des jungen Waldviertlers wurden verletzt.