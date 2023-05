BMW ging während Fahrt in Flammen auf: Kind gerettet

Eine dreiköpfige Familie konnte sich in letzter Sekunde aus dem Feuer-Auto retten.

NÖ. Zu den brenzligen Szenen kam es am Sonntagnachmittag in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Ein Autofahrer war gegen 16 Uhr gemeinsam mit seiner Frau und seinem Kind auf der Südautobahn unterwegs, als sein BMW X5 plötzlich an Leistung verlor. Der Familienvater lenkte sofort den Luxus-Pkw auf den Pannenstreifen. Innerhalb kürzester Zeit stand der Geländewagen in Vollbrand. „Meine Frau und ich konnten gerade noch unser Kind von der Rückbank und uns selbst in Sicherheit bringen, der Rest ist ein Fall für die Versicherung“, so der Lenker.

Die Flammen griffen auch auf eine Lärmschutzwand über. Die Feuerwehr Wiener Neudorf sowie die Berufsfeuerwehr Wien konnten den Brand unter schwerem Atemschutz bekämpfen. Danach wurde das ausgebrannte Wrack geborgen.