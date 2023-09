Bösendorfer-Inferno: Brandursache steht fest

Ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät bei einem Schreibtisch hat den Großbrand in der Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt in der Nacht auf Mittwoch ausgelöst

Die Höhe des entstandenen Schadens war laut Polizeisprecher Stefan Loidl noch nicht endgültig zu beziffern, dürfte jedoch 300.000 Euro übersteigen. Die Erhebungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich und Bundeskriminalamt geführt. Beigezogen wurde auch der Bezirksbrandermittler. © Doku NÖ × Von dem Feuer betroffen war ein als Archiv genutztes Nebengebäude. Das Objekt brannte bis auf die Grundmauern nieder. Kommandant und Einsatzleiter Christian Pfeiffer von der FF Wiener Neustadt sprach von einem "Totalschaden". Das Produktionsgebäude wurde geschützt. © Doku NÖ × Lesen Sie auch Großbrand in Klavierfabrik - jetzt ermittelt die Kripo Ungewöhnliche viele Brandermittler vom Landes- als auch vom Bundeskriminalamt sind auf Spurensuche in der Brandruine auf dem Gelände der Klavierfabrik Bösendorfer mitten in Wiener Neustadt.

Großbrand in Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt In der Klavierfabrik Bösendorfer im Herzen von Wiener Neustadt brach in der Nacht auf Mittwoch ein vernichtender Brand aus. Der Bösendorfer-Standort in Wiener Neustadt wurde 1973 eröffnet. In der Statutarstadt im Süden Niederösterreichs werden alle aus dem Hause stammenden Instrumente - laut Unternehmensangaben knapp 300 pro Jahr - gefertigt.