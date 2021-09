× Boot bohrt sich bei Unfall auf der A1 in Auto

Pkw kollidierte mit Anhänger.

Bergland. Zu einem kuriosen Auffahrunfall ist es am Freitag auf der Westautobahn (A1) bei Bergland (Bezirk Melk) gekommen. Ein Auto samt Bootsanhänger war laut Polizei gegen 11.00 Uhr wegen eines technischen Defekts auf der zweiten Spur stehengeblieben. Eine nachkommende Pkw-Lenkerin konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern, das kleine Segelboot auf dem Anhänger wurde in den Wagen davor geschoben. Die drei Insassen der zwei Kfz dürften leicht verletzt worden sein.

© Freiwillige Feuerwehr Ybbs an der Donau ×

Zwei Fahrstreifen waren eineinhalb Stunden gesperrt

Gelenkt wurde das Gespann von einem 79-Jährigen aus dem Bezirk Mödling. Im anderen Pkw befanden sich zwei Frauen aus dem Bezirk Hollabrunn - eine 48-Jährige am Steuer und eine 18-Jährige am Beifahrersitz. Die Insassen wurden in das Landesklinikum Amstetten gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Während der Rettungs-, Berge- und Aufräumarbeiten waren zwei Fahrstreifen Richtung Salzburg eineinhalb Stunden lang gesperrt.