Brutale Home-Invasion: Räuber mit weißem Spitzbart gesucht

Mit Hilfe eines Phantombildes wird nun einer der Täter gesucht. In Wirklichkeit soll der Räuber aber weiße Haare haben.

Schreckliches musste eine 82-jährige Rentnerin aus Tribuswinkel Ende Jänner in ihrem eigenen Haus in der Zubringerstraße durchmachen. Am Abend des 30. Jänner brachen bei ihr mehrere Täter ein, sie bedrohten das geschockte Opfer mit einer Waffe und durchwühlten die Zimmer.

Unerkannt konnten sie mit Bargeld und Schmuck fliehen. Geklaut wurden Geld, Uhren, Ringe, Anhänger und Ketten.

Mehr als vier Monate nach der Schreckensnacht veröffentlicht die Polizei ein Phantombild eines Räubers. Der Verdächtige wurde am Tatort beobachtet, er wurde als etwa 50 bis 60 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zwar trägt er auf der Zeichnung dunkles Haar, soll aber in Wirklichkeit schon weißes mittellanges Haar und einen weißen Spitzbart sowie markante Wangenknochen und buschige Augenbrauen haben.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, sind an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133-30-3333 zu richten.