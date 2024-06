Betrunkener Fahrgast würgte Taxler

Polizisten nahmen den 32-jährigen Österreicher fest.

Der spätere Tatverdächtige stieg beim Praterstern in ein Taxi ein und wollte in den 10. Bezirk gefahren werden. Bei einer roten Ampel am Stubenring stieg der Fahrgast allerdings aus und lief plötzlich ums Auto herum zur Fahrertür.

Taxler fuhr davon

Dort soll er durch das geöffnete Fenster den Taxler (33) gewürgt haben. Dann forderte er den Fahrer auf ihm Bargeld und das Handy zu geben. Der 33-Jährige reagierte sofort und fuhr ruckartig los, woraufhin der Angreifer flüchtete. Bei dem Tatverdächtigen (32) wurden 2 Promille festgestellt. Eine Vernehmung des Mannes fand vorerst nicht statt.