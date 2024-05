Molotow-Bande: Anführer wollten schon als Kinder Verbrecher werden

Brandanschläge, Raub, Waffen: Die Jugendbande aus Meidling soll für etliche Delikte in der Umgebung verantwortlich sein. Hauptangeklagten sollen radikalisiert sein.

Drei Brandanschläge mit Molotowcocktails sollen die Angeklagten im September 2023 auf das Handygeschäft eines Inders in Meidling verübt haben. Bei einem Angriff ging das Geschäft sogar in Flammen auf. Der Shopbetreiber und seine Frau konnten zum Glück mit Feuerlöschern Schlimmeres verhindern.

Die junge Schutzgeld-Erpresser-Bande, die sich immer in einer Moschee getroffen haben sollen, musste sich am Freitag wegen zahlreicher Straftaten vor dem Wiener Landgericht verantworten. Zehn Burschen zwischen 14 und 21 Jahren standen vor Gericht, sechs von ihnen kamen direkt aus der U-Haft, einer fehlte unentschuldigt.

Die beiden Hauptangeklagten - 17 und 19 Jahre alt - sind einem Bericht der Jugendgerichtshilfe zufolge "fortgeschritten religiös radikalisiert", wie Staatsanwalt Wolfram Bauer zu Beginn der Verhandlung sagte. Er präsentierte unter anderem Videos und Fotos von den beiden in der Verhandlung. Zu sehen sind die beiden maskierten jungen Hauptangeklagten in schusssicherer Weste vor einer IS-Flagge. Der Jüngere, welcher Sohn eines Imams ist, soll zudem in einem Park zwei Afghanen als Ungläubige beschimpft und "Allahu Akbar" gerufen und ihnen mit den Tod gedroht haben, weil sie Alkohol tranken.

Die beiden gleichen Männer wurden am darauffolgenden Tag von einer bewaffneten Gruppe attackiert. Einer der beiden Opfer wurde verprügelt, er erlitt eine Kopfverletzung. Unweit des Parks liegt die Moschee, die der 17-Jährige aufgesucht hatte, der im September 2023 einen Terroranschlag auf Wien geplant hatte.

Verschickten Drohbrief mit Patrone

Verantworten muss sich die Bande wegen versuchter Brandstiftung, schwerer Erpressung, versuchter absichtlicher schweren Körperverletzung, krimineller Vereinigung und verbrecherischem Komplott.

Auch schwerer Raub ist inkriminiert, wobei sie dazu Macheten und Messer als Tatwaffen benutzten. Der 17-Jährige soll in Tschechien verbotene Kugelbomben gekauft und mit diesen zusammen mit einem Komplizen im Kinderzimmer und später in den Räumlichkeiten der Moschee, in der sein Vater tätig ist, hantiert haben.

In der Moschee wurde auch ein Drohbrief gegen den indischen Handshop-Betreiber geschrieben. Eine Patrone wurde dem Schrieben beigelegt, sie gehörte zu einem AK-47-Sturmgewehr.

Seid dem 8. September des Vorjahren terrorisierten sie auch den Handyshopf-Betreiber in der Steinbauergasse, indem sie zunächst die Fassade des Geschäfts mit drei Böllern sprengten. "Das hatte eine verheerende Wirkung", sagte der Staatsanwalt. Ein Schaden von weit mehr als 5.000 Euro sei die Folge gewesen, die Fenster in angrenzenden Gebäuden gingen kaputt. Weil der Geschäftsinhaber, der der Bande 25.000 Euro bezahlen sollte, auf die Forderung nicht einging, wurde am 19. September 2023 ein Molotow-Cocktail in das Geschäft geschmissen. Den von der Überwachungskamera im Laden gefilmten Angriff spielte der Staatsanwalt bei seinem Eröffnungsplädoyer ab.

Die Bande war laut Anklage eine in sich inhomogene Gruppe. Die beiden Anführer hätten schon mit 13 und 14 von einer kriminellen Karriere geträumt und schon als Kinder "eine gewisse Affinität zu Waffen und Gewalt" an den Tag gelegt. Einige andere Mitglieder hätten von den 17 und 19 Jahre alten Hauptangeklagten "panische Angst" gehabt.