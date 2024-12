Bürgermeister baute Unfall mit Promille

Ortspolitiker hatte wohl "getankt" und fuhr auf Auto.

Ein Unfall in Schwadorf (Bez. Bruck an der Leitha) schlägt Wellen. Sonntag gegen 17 Uhr fuhr ein BMW ins Heck eines geparkten Autos. Delikates Detail am Rande: Laut Medienberichten saß niemand geringerer als der SPÖ-Bürgermeister des Ortes, Jürgen Maschl, am Steuer.

Nicht nüchtern

Nach dem heftigen Aufprall sei der Bürgermeister-Wagen fahrunfähig gewesen und Polizei, Rettung und Feuerwahr rückten aus. Dabei wurde angeblich bemerkt, dass der Herr Bürgermeister nicht nüchtern gewesen sein soll.

Schein weg

Ihm sei an Ort und Stelle der Führerschein entzogen worden. Für oe24 war der Politiker bisher noch nicht erreichbar, im Gemeindeamt hat er sich für heute nicht angesagt, die Mitarbeiter wissen von nichts.