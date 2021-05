Chemiker braute um 5 Mio. Euro Drogen

In einem Weinkeller entdeckte die Polizei das Hightech- Drogenlabor eines Trios.

Wo einst edle Tropfen lagerten, soll der Wiener Chemiker Nicolas R. ein teuflisches Gemisch gebraut haben: Die Modedrogen Mephedron und Methamphetamine im Straßenverkaufswert von fünf Millionen Euro. Doch der umgebaute Weinkeller in Walterskirchen flog auf, die Polizei jagt jetzt den 29-jährigen Wiener.

Zwei Verdächtige in U-Haft

Es war ein großer Schlag, der Drogenfahndern nach Ermittlungen des Bezirkspolizeikommandos Mistelbach Anfang April gelang. Nachdem sie das Drogenlabor in einer Kellergasse enttarnt hatten, nahmen Kripobeamte zwei verdächtige Drogendealer (30, 35) in ihren Wohnungen in Wien fest. Die beiden sitzen inzwischen in Korneuburg in U-Haft. Nicolas R., Kopf der Bande und ausgebildeter Chemiker, ist dagegen auf der Flucht.

Abnehmer im Darknet gesucht

Das Trio beschloss Anfang 2019, gemeinsam in Österreich Suchtmittel herzustellen. Hierzu bestellten sie in China über das Internet verschiedene Chemikalien und Drogenausgangsstoffe in kleineren Mengen. Bis Juli 2020 wurden verschiedene Experimente in einem kleineren Versuchslabor in einer Wohnung in Wien-Döbling durchgeführt. Dabei versuchten die Beschuldigten, verschiedene Suchtmittel wie Amphetamin,Methamphetamin, MDMA, synthetisches Kokain und Mephedron (4-MMC) herzustellen. Aufgrund der verfügbaren Chemikalien, Drogenausgangsstoffe, Laborausrüstung beschlossen sie, dass die Herstellung von Mephedron am einfachsten wäre. Fünf Kilo davon wurden hergestellt.

Hinweise gewünscht

Über das Darknet und Messenger-Dienste wurde Kontakt zu Abnehmern in Neuseeland hergestellt und mit diesen Probelieferungen vereinbart. Es gilt die Unschuldsvermutung. Hinweise an LKA NÖ: 059/13330-3333