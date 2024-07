Chlorgasaustritt in Hallenbad: 50 Personen evakuiert

Im Hallenbad in Raabs a. d. Thaya ist es am Montagnachmittag zu einem Chlorgasaustritt gekommen.

Etwa 50 Personen - Gäste und Mitarbeiter - wurden in einen Schutzraum evakuiert, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen a. d. Thaya. Verletzte waren nicht zu beklagen. Als Ursache für den Notfall ist eine undichte Chlorgasflasche festgestellt worden.

Laut Feuerwehr waren in dem Bad in der Waldviertler Stadtgemeinde gegen 17.00 Uhr zwei neue Chlorgasflaschen angeschlossen und in Betrieb genommen worden. Als der Techniker die Tür zum Betriebsraum schloss, lösten die Gassensoren einen Alarm aus. Wie in so einem Fall vorgesehen, wurde automatisch die Feuerwehr Raabs gerufen. In der Folge wurden auch Experten der Schadstoffgruppe angefordert.

Erkundung mit gasdichten Chemikalienschutzanzügen

Nach einer Erkundung mit gasdichten Chemikalienschutzanzügen stellten die Einsatzkräfte eine undichte Chlorgasflasche fest. Diese wurde ins Freie transportiert und mit einem Sekundärventil (wird über das Flaschenventil gegeben, um es abzudichten, Anm.) gesichert. Nach etwa einer Stunde gab es Entwarnung seitens der Schadstoffexperten. Die Badegäste und die Mitarbeiter durften den Schutzraum wieder verlassen.

Im Einsatz standen die FF Raabs, Wienings, Groß-Siegharts-Stadt, Dietmanns, Karlstein, Waldreichs, Waidhofen a. d. Thaya und Großau mit 54 Mitgliedern. Ebenfalls ausgerückt waren die Polizei, das Rote Kreuz Waidhofen sowie ein Arzt.