Circus Safari: Manege frei in Perchtoldsdorf

Waghalsige Motorradstunts, tanzende Tiere und schwebende Artisten.

Das Publikum erwartet von 31. August bis 17. September im größten neuen Grand Chapiteau von Österreich, dem gut temperierten & einzigartigen Safari Palast, welcher heuer erstmals in Perchtoldsdorf aufgebaut ist, viele grandiose neue klassische sowie moderne artistische Darbietungen in der Luft sowie am Boden. Als grandiose Highlights des einzigen Gastspiels in Niederösterreich wird auch die allererste und bereits kultige und für 2023 wieder neu inszenierte "Safari Live Dino Darbietung" in einem in Österreich gastierenden Circus in der Manege dargeboten. Ein cooler rasanter Motorradfahrer zeigt neue zahlreiche waghalsige Stunts im eigenen "Safari Globe of Death from the USA". Mittwoch bis Freitag zahlen alle Kinder und Erwachsenen nur die Hälfte des regulären Ticketpreises

Die ursprünglich aus Deutschland stammende Familie Spindler bereist mit dem Wandercircus seit über 25 Jahre Niederösterreich, Oberösterreich und Wien.