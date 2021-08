Corona-Cluster in Asylzentren gewachsen

Die Erstaufnahmezentren in Traiskirchen und Schwechat wurden Corona-Hotspots.

NÖ. Die Coronasituation im Bundesland bleibt angespannt. Alle Cluster, über die ÖSTERREICH in den letzten Tagen berichtete, sind gewachsen.

Asylheime. Bereits in der letzten Woche gingen in zwei Erstaufnahmezentren für Flüchtlinge zwei Cluster hoch. Wie das Büro von SP-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig gegenüber ÖSTERREICH erklärte, seien im Zentrum in Traiskirchen (Bez. Baden) acht neue Fälle bekannt geworden. Somit steigt die Zahl der Infizierten auf 29. In Schwechat (Bez. Bruck/Leitha) seien mittlerweile neun Personen infiziert, eine mehr als am Mittwoch.

Großfamilie. Auch der Cluster bei einer Kremser Großfamilie ist um eine Person auf 20 Infizierte angewachsen.