Einladung zu Kinderfasching auf Facebook als Corona-Leugner-Demo entlarvt.

Wochenendzeit ist mittlerweile Demo-Zeit, ist man geneigt zu sagen. So auch in Niederösterreich, wenn heute in Mank ein coronabedingter „Friedensspaziergang“ steigt; oder in St. Pölten und Schwechat zwei Mahnwachen wegen der Situation der Flüchtlinge in Moria stattfinden. Das Hauptaugenmerk der Polizei liegt aber heute ab 14 Uhr auf Wr. Neustadt.

Challenge

Denn dort steigt, wie berichtet, erneut eine Corona-Demo. Allerdings ursprünglich teilweise als Faschingsumzug „getarnt“. Ein „Kindermaskenball“ war unter dem Motto „Für unsere Meinungsfreiheit, zum Schutz unseres Versammlungsrechts“ geplant gewesen – verpackt in einen Online-Flyer, den ein Clown zierte.

„Nicht zulässig“

Das Wr. Neustädter Magistrat teilte im Laufe des Freitags mit, dass ein Kinderfaschingsumzug genauso wie jede andere Veranstaltung wegen der Covid-19-Maßnahmenverordnung eigentlich „nicht zulässig“ sei. Dennoch dürfen die Kinder im Rahmen der angemeldeten Hauptveranstaltung teilnehmen – eine rechtliche Grauzone.

Brisanz

Die Exekutive evaluierte die Situation wegen der Teilnahme von Kindern besonders genau. O-Ton: „Durch deren Anwesenheit könnte es bei der Demo gesitteter zugehen, aber auch kompliziert werden.“

„Ausreichend“

Dennoch werden heute in Wr. Neustadt 1.500 Teilnehmer bei der Demo unter dem Titel „Freies Österreich“ erwartet. Die Polizei betont, in „ausreichender Anzahl“ aufzutreten.