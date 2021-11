Corona-Kranke fälschte Test für Party: Cluster

Diese Vorgangsweise einer 17-Jährigen ist an Gewissen­losigkeit kaum zu toppen. Ihr Cluster umfasst 11 Personen.

Die junge Frau aus Neunkirchen schummelte sich nämlich auf die „Purge“-Halloween-Party in der Arena Nova in Wiener Neustadt, obwohl sie genau wusste, dass sie an Corona erkrankt und hoch ansteckend war:



Zwei Tage davor hatte sie in einer regionalen Apo­theke einen Covid-Test gemacht, bei dem tags darauf eine Infektion nachgewiesen worden war.



