× Countdown zur Langen Nacht der Museen in NÖ

Am Samstag öffnen die Museen des Landes von 18 bis 24 Uhr ihre Pforten für kulturinteressierte Nachtschwärmer. In Niederösterreich können 122 Museen und Sammlungen bei der "Langen Nacht der Museen" erkundet werden.

Wer Ausstellungshäuser gerne abends oder in der Nacht erkundet, kommt am Samstag nicht um die "Lange Nacht der Museen" herum. Insgesamt 122 Museen und Sammlungen öffnen in Niederösterreich ihre Pforten und bieten ein umfassendes und abwechslungsreiches Programm. Zudem haben 49 Häuser spezielle Programme für Kinder vorbereitet. Zentraler Ausgangspunkt für Besucher ist der "Treffpunkt Museum" auf dem Rathausplatz in St. Pölten und bei der Landesgalerie Niederösterreich in Krems. oe24 hat die Highlights des kulturellen Nachtfluges zusammengestellt:

Albertina Klosterneuburg

Karikaturmuseum Krems

Ehemalige Synagoge St. Pölten

Museum Horn

Hundertwasser-Schiff "Regentag" in Tulln

Hermannshöhle in Kirchberg

Besucherkraftwerk Ybbs-Persenbeug

Museum Niederösterreich – Haus für Natur in St. Pölten

Eisenbahnmuseum Strasshof

Albertina Klosterneuburg

Der spektakuläre Museumsbau der Albertina Klosterneuburg ist der passende Rahmen für unvergesslichen Kunstgenuss: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Maria Lassnig und weitere der bedeutendsten internationalen und heimischen Künstler nach 1945 sind in drei spektakulären Ausstellungen zu sehen. Die Sammlung der Gegenwartskunst in der Albertina Klosterneuburg umfasst ca. 65.000 Kunstwerke.

© www.rupertsteiner.com ×

Karikaturmuseum Krems

Sehenswert ist auch das Karikaturmuseum Krems, in dem die Jubiläumsausstellung zu Manfred Deix Lieblingsmotive des passionierten Rauchers und Tierfreunds präsentiert. Anlässlich des 35-Jahr-Jubiläums der beliebten amerikanischen Zeichentrickserie "The Simpsons" zeigt das Karikaturmuseum als erstes Museum Europas handgemalte Cels, Storyboards und Produktionsfolien aus der Privatsammlung von William Heeter und Kristi Correa.

© Kunstmeile Krems ×

Ehemalige Synagoge St. Pölten

Als jüdisches Gotteshaus, dessen Gemeinde in der NS-Zeit vernichtet wurde, ist die Ehemalige Synagoge in St. Pölten heute ein Gedenkort und Kulturzentrum. Neben Führungen und Kinderprogramm stellen Mitarbeitende des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs in der „Langen Nacht“ in fünf Kurzvorträgen Dinge vor, die von Kontakten und Konflikten zwischen der jüdischen und christlichen Bevölkerung im

Mittelalter und von Flucht, Vertreibung und Erinnerung in der NS-Zeit und danach erzählen.

© Daniel Hinterramskogler ×

Museum Horn

Das Museum Horn eröffnet im Rahmen der "Langen Nacht der Museen" als niederösterreichisches Kompetenzzentrum für Landwirtschaft die neue Dauerausstellung "Pflüge – Eggen – Walzen". Zudem können begeisterte Nachtschwärmer halbstündige Sonderführungen zu verschiedenen Themen genießen und an Traktor-Stadtrundfahrten teilnehmen.

Hundertwasser-Schiff "Regentag"

„Regentag“ war der selbstgewählte dritte Name des Künstlers Friedensreich Hundertwasser und ist der Name seines Schiffes, das er als sein erstes architektonisches Lehrstück zu seinem schwimmenden Zuhause und Atelier umgebaut hat. Vor nunmehr 20 Jahren wurde es für eine Ausstellung von Neuseeland nach Tulln überstellt, wo es seither im Gästehafen vor Anker liegt. Nach mehrjähriger Sanierung erstrahlt das Hundertwasser-Schiff "Regentag" wieder in neuem Glanz und kann besichtigt werden.

Hermannshöhle

Die Hermannshöhle in Kirchberg am Wechsel ist die größte Tropfsteinhöhle und das wichtigste Fledermaus-Winterquartier Niederösterreichs. Interessante Tropfsteingebilde, Fledermäuse, natürliche Gangprofile und Gesteinsformationen, gesunde keimfreie Luft: All das ist leicht auf guten, elektrisch beleuchteten Wegen im Rahmen einer Führung zu besichtigen. Staatlich geprüfte Höhlenführer bieten

dafür ihr fachliches Hintergrundwissen. Ein Highlight ist eine historische Führung im Kerzenlicht.

© Thomas Exel ×

Besucherkraftwerk Ybbs-Perseneug

Österreichs ältestes Donaukraftwerk, das Besucherkraftwerk Ybbs-Persenbeug lädt zu einem spannenden Blick hinter die Kulissen der Energiegewinnung aus Wasserkraft. Modelle, Kurzfilme und Fahrradsimulatoren veranschaulichen die vielfältigen Funktionen eines Kraftwerks. Im Rahmen der „Langen Nacht“ können Besucher das Kraftwerk bei Nacht erkunden sowie die kleineren Nachteulen mit dem Kraftwerk-Maskottchen Lizzy einen verborgenen Schatz entdecken.

Haus für Natur

Das Museum Niederösterreich – Haus für Natur in St. Pölten beherbergt nicht nur zahlreiche Exponate, sondern auch mehr als 40 heimische Tierarten. Mit einer abwechslungsreich gestalteten Dauerausstellung von der Au bis ins Hochgebirge bietet das Haus für Natur spannende Einblicke in die Flora und Fauna Niederösterreichs. Die Sonderausstellung "Tierisch mobil! Natur in Bewegung" widmet sich den vielfältigen Aspekten kleinerer und größerer Tierwanderungen.

© Theo Kust ×

Eisenbahnmuseum Strasshof

Das Eisenbahnmuseum Strasshof zeigt auf dem Gelände einer ehemaligen Zugförderungsstelle die Veteranen der Eisenbahnen. Egal ob Dampf, Diesel oder elektrisch, sämtliche ehemaligen Zugpferde österreichischer Eisenbahngesellschaften haben hier ihren Ruheplatz gefunden. Kids können in der "Langen Nacht" mit der Gartenbahn das Kinderland erkunden sowie sich in der LKK-"Laster"-Anlage und in der Fahrschule für Groß und Klein austoben.