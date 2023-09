× Das Waldviertel erobert den Wiener Rathausplatz

Echt und unverfälscht – so zeigt sich das Waldviertel von 27. bis 29. September am Rathausplatz in Wien.

Einmal im Jahr kommen die Waldviertler nach Wien und mit ihnen die pure Lebensfreude. Bereits zum 18. Mal präsentieren die Waldviertler von 27. bis 29. September mitten in der Wiener Innenstadt die vielen Vorzüge, die die Region im Norden Niederösterreichs ausmachen. Rund um die Dorfbühne „servieren“ über 100 Aussteller drei Tage lang herzhafte Kulinarik, traditionelles Handwerk und Brauchtum sowie Gesundheitskompetenz. © Studio Kerschbaum × Einfach köstlich Drei Tage lang dürfen sich die Gäste von "waldviertelpur" wieder durch die schier unendliche Waldviertler Genusswelt kosten. Eine Grillshow mit Weltmeister Adi Matzek, Mohnnudel-Wuzeln mit der Mohnwirtin Rosemarie Neuwiesinger und „Knedl drahn“ mit Profi Christian Vlasaty – zu jedem Grund, der für einen Urlaub im Waldviertel spricht, treten die Waldviertler den handfesten Beweis an. Raritäten vom Wild sind ebenso dabei wie Fisch oder Roastbeef-Feuerflecken. Für alle, die gerne selber Hand anlegen, laden Kochworkshops zum Nachkochen ein. © Studio Kerschbaum × Musik, die unter die Leut' geht Das Waldviertel schmeckt nicht nur ausgezeichnet, sondern klingt auch vielfältig wie die Landschaft und Kultur zwischen Kamp und Blockheide. Da nimmt die Blasmusik Aufstellung neben Austropop und Oldies. Was mit Volksmusik beginnt, endet schon einmal in rockigen Klängen. Und Wienerlieder von Stickler & Koschelu festigen jene musikalischen Brücken zwischen dem Waldviertel und der Bundeshauptstadt, die mit dem jährlichen Schrammel.Klang.Festival Litschau seit 1992 längst gebaut sind. © Studio Kerschbaum × Handgemacht Apropos Handwerk, da gibt’s rund um die "Dorfbühne" viel zu bestaunen. Etwa wie sich Weidenzweige kunstvoll zu Körben flechten lassen, wie aus Holz mit Pfiff und Kreativität holzART wird oder aus dem Waldviertler Urgestein Granit dekorativer Schmuck entsteht. Die Handwerker und Handwerkerinnen lassen sich dabei bereitwillig über die Schultern schauen. © Studio Kerschbaum ×