Die Polizei sucht diesen Fahrrad-Dieb

Der unbekannte Mann auf den Bildern wird verdächtigt, ein E-Bike am Bahnhof geklaut zu haben.

NÖ. Ein bisher unbekannter Täter soll am 27. Jänner gegen 14.30 Uhr in einem Park&Ride am Parkplatz des Bahnhofes Felixdorf ein E-Bike geklaut haben. Das Fahrrad war dort am Abstellplatz versperrt hinterlassen worden.

© LPD NÖ ×

© LPD NÖ ×

Weil der Mann bis heute noch nicht gefasst werden konnte, veranlasste die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Veröffentlichung von Kameraaufnahmen des möglichen Täters in der Nähe des Tatortes. Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des bislang unbekannten Täters werden an die Polizeiinspektion Sollenau, Telefonnummer 059133-3370, erbeten.