× Diebstahl: Polizei sucht diese Männer

Die mutmaßlichen Täter kauften mit den gestohlenen Bankomatkarten insgesamt 29 Mal Zigaretten bei vier verschiedenen Zigarettenautomaten im 20. Wiener Gemeindebezirk.

Niederösterreich. Bislang unbekannte Täter stehen unter dem Verdacht am 12. Juli 2021, zwischen 15.40 Uhr und 15.50 Uhr, die Handtasche einer 30-Jährigen aus dem Bezirk Tulln auf der Pionierinsel in Klosterneuburg gestohlen zu haben – heute veröffentlichte die Polizei Fahndungsfotos. In der Handtasche befanden sich diverse Wertgegenstände sowie die Geldbörsen der Frau und ihres 34-jährigen Lebensgefährten aus dem Bezirk Tulln, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Als die beiden die Handtasche kurz unbeaufsichtigt gelassen hätten, sei sie von den unbekannten Tätern entwendet worden.

Anschließend sollen sie mit den gestohlenen Bankomatkarten insgesamt 29 Mal Zigaretten bei vier verschiedenen Zigarettenautomaten im 20. Wiener Gemeindebezirk gekauft haben. Den Opfern entstand ein Schaden in der Höhe eines dreistelligen Eurobetrags.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg ergeht das Ersuchen um Veröffentlichung der Lichtbilder der Beschuldigten in den Medien. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter der Telefonnummer 059133-3220 erbeten.

Verwendetes Fahrrad der Beschuldigten.