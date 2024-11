Drei Raser sind ihren Führerschein los

Schneller unterwegs als die Polizei erlaubt waren drei Raser in Niederösterreich. Sie mussten ihre Führerscheine vorläufig abgeben.

Nach exzessiven Überschreitungen von Tempolimits im Bezirk Korneuburg sind drei Autofahrer vorläufig ihre Lenkerberechtigungen los. Das Trio, das 57, 58 und 61 km/h zu schnell unterwegs war, wurde zudem der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag. Beamte der Autobahninspektion Stockerau hatten an den Vortagen mobile Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Dabei wurde am Sonntag auf der Donauufer Autobahn (A22) im Gemeindegebiet von Langenzersdorf in Fahrtrichtung Wien ein Pkw mit Korneuburger Kennzeichen bei erlaubten 130 km/h mit 187 km/h registriert. Nur wenige Stunden später war laut Polizei auf der S3 im Gemeindegebiet von Sierndorf, Fahrtrichtung Hollabrunn, ein Auto mit Schwechater Kennzeichen mit 158 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs. Am Montagnachmittag wurde neuerlich auf der A22 im Gemeindegebiet von Leobendorf, Fahrtrichtung Wien, ein Wagen mit Tullner Kennzeichen mit 191 statt der erlaubten 130 km/h gemessen.