Seit Dienstag kurz vor Mittag ist der frühere Pfarrer von Mödling-St. Othmar und Kirchberg am Wechsel, Richard Posch, abgängig.

NÖ. Laut Erzdiözese leidet der Pfarrer in Rente mit seinen erst 60 Jahren an einer schweren Demenzerkrankung und ist deshalb in einer Betreuungseinrichtung in Mayerling untergebracht. Dienstag um 11.30 Uhr brach er zu einem Spaziergang auf und kehrte danach nicht mehr in seine Unterkunft zurück.

© LPK NÖ Letztes Foto des Abgängigen.

Der mit 1,90 Meter große, auffallend hagere Geistliche mit weißen kurzen Haaren und weiß-grauem Vollbart kann sich aufgrund seiner Erkrankung sprachlich nicht artikulieren und hat vermutlich deshalb auch kein Handy dabei. Zuletzt wurde er Dienstag Nachmittag in Heiligenkreuz gesehen. Seither fehlt trotz intensiver Bemühungen der Polizei jegliche Spur von ihm. Ein Unfall wird befürchtet.

© oe24 Posch in jüngeren Jahren. ×

Die Erzdiözese bitte alle, mögliche Hinweise auf den Aufenthaltsort des Ex-Priester bzw. verdächtige Beobachtungen umgehend an die nächstgelegene Polizeistation weiterzugeben. Zuständig ist die PI Alland unter 059133 3301 DW.