× Fast 200.000 Niederösterreich-CARDs abgesetzt

Sprichwörtlich wie die warmen Semmeln verkauft sich die Niederösterreich-CARD in der laufenden Saison 2023/24.

Die Niederösterreich-CARD erfreut sich in der aktuellen Saison 2023/24 größter Beliebtheit und verzeichnet einen herausragenden Verkaufserfolg. Mit dem Verkauf von rund 198.000 Karten wurde ein Anstieg von 33,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht, was sogar fast 20 Prozent über dem Niveau vor der Pandemie liegt. "Mit rund 198.000 abgesetzten NÖ-CARDs haben wir bisher die erfolgreichste CARD-Saison überhaupt“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die überwältigende Resonanz und die hohen Verkaufszahlen der Niederösterreich-CARD spiegeln das wachsende Interesse an regionalen Freizeitangeboten wider und stärken das kulturelle sowie touristische Angebot des blau-gelben Bundeslandes.

© Doris Schwarz-König ×

Mit der Niederösterreich-CARD entdecken Sie zahlreiche Ausflugsziele bei freiem Eintritt in und um Niederösterreich für nur 65 Euro.

Eintrittstor zu 350 Ausflugszielen

Die beliebten Erlebniskarte ermöglicht den freien Eintritt zu rund 350 Ausflugszielen in Niederösterreich und den Nachbarbundesländern ist noch bis 31. März 2024 gültig. Zum Normalpreis kostet sie für Erwachsene 65 Euro, für Jugendliche von 6 bis 16 Jahren 34 Euro und für Kinder bis zum Alter von 6 Jahren überhaupt nichts. Wer eine alte Karte besitzt, kann diese um fünf Euro (Jugendliche um drei Euro) verbilligt verlängern lassen. Erhältlich ist die NÖ-CARD 2023/24 in der NÖ-CARD App, im Online-Shop, bei Trafiken in Niederösterreich und Wien, OMV-Tankstellen, in Raiffeisen-Bankstellen, bei vielen teilnehmenden Ausflugszielen sowie über die CARD-Hotline unter 01/535 05 05.