Feuerinferno in Reihenhaussiedlung

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach.

Die Freiwilligen Feuerwehren wurde am Montag gegen 15.30 Uhr alarmiert. Grund für den Einsatz war der Brand eines Einfamilienhauses in einer Reihenhaussiedlung in Wiener Neudorf.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus dem Dach des Gebäudes und drohten auf den gesamten Dachstuhl überzugreifen.

Durch den Einsatzleiter, Feuerwehrkommandant Walter Wistermayer, wurde ein umfassender Löschangriff über den Garten, die Eingangstüre als auch den Korb der Drehleiter angeordnet. Dazu wurden im Garten zwei Löschleitungen in Betrieb genommen, um ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser zu verhindern und die Brandintensität zu brechen.

Bewohner in Notwohnung

Zeitgleich wurde über die Eingangstüre die dritte Löschleitung zur Personensuche und Brandbekämpfung im Gebäude vorgenommen und die Drehleiter zur Brandbekämpfung in Stellung gebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erfolgten sämtliche Löscharbeiten in der Erstphase unter umluftunabhängigem Atemschutz.

Nach etwa 2,5 Stunden war das Feuer gelöscht. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Für die Bewohner konnte eine Notwohnung im Feuerwehrhaus bereitgestellt werden, welche vom Bürgermeister Herbert Janschka übergeben wurde.