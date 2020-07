Feuerwehr-Bub geriet unter Traktor: tot

Drama: Bei einem tragischen Traktorunfall kam ein Jugendlicher (15) ums Leben.

Der 15-jährige Sebastian W. mähte am Mittwochnachmittag mit einem Traktor die Wiese in einem Weingarten in Stollhofen, einer Katastralgemeinde von Traismauer im Bezirk St. Pölten.

Dabei dürfte der Bursch das Landwirtschaftsfahrzeug am Ende einer Weinreben-Zeile am abfallenden Grundstück gewendet haben. Daraufhin kippte der Traktor um und überschlug sich über eine vier Meter hohe Böschung.

Ganze Gemeinde trauert um Teenager

Gegen 16.30 Uhr wurde Sebastian W., der bei Feuerwehrjugend aktiv war, von seiner Mutter unter dem Traktor eingeklemmt und leblos vorgefunden. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert. Sofort wurden Rettungs- und Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet, doch vergeblich. Der Bursch erlag an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Die ganze Gemeinde trauert um den beliebten Teenager.