Firmen suchen Nachwuchs bei der Waldviertler Jobmesse

Bei der Waldviertler Jobmesse sollen vor allem Jugendliche zu einem Lehrberuf motiviert werden.

Die Waldviertler Jobmesse des Wirtschaftsforum Waldviertel ist seit der Premiere 2011 fester Bestandteil im Waldviertler Veranstaltungskalender und findet dieses Jahr bereits zum 13. Mal statt. Über 80 Waldviertler TOP-Betriebe präsentieren von 21. bis 23. September in der Sporthalle Horn ihre vielfältigen Berufsbilder, offene Jobs, Lehrstellen und Praktikumsplätze. Der Eintritt ist frei.

Karrierechancen

Die Jobmesse versteht sich als Informationsplattform zu den Themen Arbeitsplatz, Lehrstelle, Berufschancen sowie Aus- und Weiterbildung. Viele Geschäftsführer und Personalverantwortliche der im Verein Wirtschaftsforum Waldviertel zusammengeschlossenen 190 Mitgliedsbetriebe mit mehr als 9.500 Beschäftigten werden in Horn für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. "Das Waldviertel bietet eine breite Palette an beruflichen Möglichkeiten, auch für hochqualifizierte Menschen und Akademiker. Regionale Firmen und internationale Unternehmen im Waldviertel bieten ebensolche Karrierechancen an", informiert Christof Kastner, Obmann Wirtschaftsforum Waldviertel.

Besuchermagnet

Das Konzept der Messe, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen anzusprechen, scheint aufzugehen. Im Vorjahr hat die Veranstaltung mehr als 4.000 Besucher angezogen, davon 1.200 Schülerinnen und Schüler. Die Berufsinformationsveranstaltung will der Abwanderung junger und gut ausgebildeter Menschen aus dem Waldviertel entgegenwirken, zumal zahlreiche Betriebe in dieser Region mit Hochdruck qualifizierte Arbeitskräfte suchen.