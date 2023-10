Nach Kopfschuss brachte er Leiche im Kofferraum auf Friedhof

Eine Reitstall-Besitzerin soll von ihrem Freund erschossen worden sein. Auch der Verdächtige, ein FPÖ-Politiker, wurde tot aufgefunden. Der mutmaßliche Tathergang offenbart grausige Details.

NÖ. Der nächste Frauenmord erschüttert Österreich. Nach dem Fund einer Frauenleiche lief am Montagvormittag im Raum Langenlois (Bezirk Krems) zunächst eine groß angelegte Fahndung nach einem 34-jährigen Verdächtigen. Der Mann – es soll sich um einen FPÖ-Lokalpolitiker handeln – wurde am späten Montagnachmittag in einer Scheune leblos aufgefunden. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager hat er vermutlich Suizid verübt.

39-jährige Frau per Kopfschuss getötet

Die Leiche der ermordeten Elisabeth P. – einer 39-jährigen Reitstall-Besitzerin – war laut oe24-Informationen in Tschechien entdeckt worden. Dort soll sie mit ihrem Freund David G., einem FPÖ-Politiker aus Langenlois, auf Liebes-Urlaub gewesen sein. Laut Polizei besteht der Verdacht auf Fremdverschulden.

Dem Vernehmen nach soll die Frau am Sonntag per Kopfschuss getötet worden sein. Ein genauer Fundort bzw. Tatablauf wurden von der Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht genannt.

Leiche auf Friedhof abgelegt

Während der mutmaßliche Täter seit rund einem Jahr geschieden war, war seine neue Liebe noch verheiratet. Sie dürfte schon seit Donnerstag als vermisst gegolten haben. Der Verdächtige soll das Opfer unbestätigten Berichten zufolge auf ihrem Reiterhof getötet und danach mit der Leiche im Kofferraum seines Pkw nach Tschechien gefahren sein.

Besonders makaber: Im Nachbarland wurde die Tote ausgerechnet auf einem Friedhof abgelegt und laut Bild-Zeitung von einem Touristen neben den Gräbern entdeckt.

© Facebook/PolicieCZ Der Friedhof in Pohoří wurde nach dem Fund der Toten von der tschechischen Polizei abgesperrt ×

© Facebook/PolicieCZ Hier wurde die Leiche der 39-Jährigen neben den Gräbern entdeckt ×

Fahndung mit Cobra und Hubschrauber

Der mutmaßliche Täter soll noch am Montag im Raum Langenlois gesehen worden sein. Die Fahndung nach ihm hatte sich am Montag zu einem Großeinsatz entwickelt. Beteiligt waren u. a. auch die Cobra sowie Hubschrauber.

Eine in den Vormittagsstunden von der Polizei ausgesprochene Warnung für die Region wurde nach dem Auffinden der Leiche des Verdächtigen aufgehoben. Der Mann soll einen Abschiedsbrief hinterlassen haben.

Täter und Opfer waren Freiheitliche

Gegen Mittag hatte die FPÖ in einer Stellungnahme bekannt gegeben, dass sowohl der Verdächtige, als auch das Opfer Parteimitglieder waren. In seinem Umfeld wurde der verdächtige David G. als aufstrebender und pflichtbewusster Geschäftsmann und Lokalpolitiker wahrgenommen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.