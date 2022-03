Ganzer Ort in Sorge um Oligarchen

Oligarchen könnten aus Österreich verschwinden. Nicht für jeden Grund zur Freude.

NÖ. Ein Häuschen am noblen Wiener Kohlmarkt um 27 Millionen Euro, ein maroder Badesteg um 750.000 Euro am Wolfgangsee, ein eigener Golfplatz in Kitz, oder das 5-Stern-Luxushotel in Lech am Arlberg. Seit dem Zerfall der Sowjetunion und dem Aufstieg von ­Oligarchen geht ein Filetstück nach dem anderen in Österreich in die Hände russischer Milliardäre. Häufig über undurchsichtige Stiftungen und oft zum Missfallen der einheimischen Bevölkerung.

Ganz anders in Rohr im Gebirge, einem Dorf 40 Kilometer westlich von Wr. Neustadt. Auch dort sind die gut 450 Einwohner in Sorge wegen eines Oligarchen. Doch unter anderen Vorzeichen: Die Angst geht um, dass der Gemeinde im Zuge der EU-Sanktionen gegen die russischen Bonzen ihr großer Wohltäter verlustig gehen könnte. Bangen ausgerechnet um Rashid Sardarov (66).

Oligarch mauserte sich zum Wohltäter

Der bullige Oligarch mit einem geschätzten Privatvermögen von 3,5 Milliarden Euro machte sein Geld mit der „South Urals Industriell Group“ (Erdöl, Gas) und steuert heute die „Comsar Energy Group“ (erneuerbare Energien). Als er 2007 seine Liebe zum Voralpenland entdeckte, schrillten in Rohr die Alarmglocken. Sardarov kaufte sich dort um 25 Millionen Euro das Gut Brunntal, das er in ein Jagddomizil mit Helikopter-Landeplatz verwandelte. Angeblich plant er hier seinen Altersruhesitz.

Was man vor Ort begrüßen würde, jedoch aufgrund der Sanktionen schiefgehen könnte. Sardarov hat sich aller Vorbehalte zum Trotz als Segen für das Dorf erwiesen. Mit seinem Geld bekam die Grundschule einen neuen Spielplatz, eine marode Kapelle ließ er sanieren, in der Nachbargemeinde spendierte er 40.000 Euro für ein Theaterzelt, 70.000 für ein Musikerhaus. Der örtliche Turnsaal wurde erneuert, die Arztpraxis auf Vordermann gebracht. Das Rote Kreuz bekam 10.000 Euro geschenkt, die Feuerwehr 30.000 Euro für das neue Löschfahrzeug. Jeder zweite Bewohner soll inzwischen wirtschaftlich mit dem Oligarchen verbandelt sein. „Was, wenn Sardarov jetzt das Land verlassen muss?“, fragen sie sich besorgt.