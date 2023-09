Gasgeruch - Kindergarten in NÖ evakuiert

Verdächtig nach Gas roch es Montagvormittag in einem Kindergarten in Ebreichsdorf. Auch die Einsatzkräfte wurden von dem eindeutigen Odeur empfangen. Doch es war etwas ganz anderes.

NÖ. Am Montagvormittag führte ein intensiver, beißender Geruch zu einem Feuerwehreinsatz und zur Evakuierung eines Kindergartens in Ebreichsdorf.

Gegen 9.45 Uhr ging in der Bezirksalarmzentrale in Baden ein Notruf ein, dass beim Kindergarten in der Wiener Straße ein gasähnlicher Geruch wahrzunehmen sei. Sofort wurde die Feuerwehr Ebreichsdorf alarmiert, und die Kinder wurden auf ein nahegelegenes Grundstück evakuiert.

"Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren alle außerhalb der potenziellen Gefahrenzone", berichtet Einsatzleiter Michael Ditzer. "Wir haben dann das Gebäude mit einem Gasmessgerät überprüft. Obwohl wir keine erhöhten Werte feststellen konnten, nahmen auch wir den intensiven Geruch wahr", erklärt der Einsatzleiter.

Die Vermutung, dass der Geruch von einer Betongrundierung auf der angrenzenden Baustelle des neuen Kindergartens stammte, die am Vormittag aufgetragen wurde, bestätigte sich. "Zur Sicherheit wurde das gesamte Gebäude von einem Mitarbeiter der Gaswerke mit einem weiteren Spezialgerät überprüft und für sicher erklärt", sagt Ditzer. Nach etwa 45 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden, und die Kinder konnten in ihre Gruppen zurückkehren.