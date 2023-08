Gasthaus Langer macht das Rennen im Schnitzelranking

Das Gourmetmagazin "Falstaff" befragte Schnitzel-Fans nach ihren Präferenzen.

Außen mit knuspriger, goldbrauner Panier und innen zart und weich. Das legendäre Wiener Schnitzel ist Tradition in Österreich und genießt weltweites Renommee. Wo das originale Wiener Schnitzel vom Kalb am besten schmeckt, hat die Community des Gourmet-Magazins Falstaff per Voting ermittelt.

In Niederösterreich machte das Gasthaus Langer in Erlauf eindeutig das Rennen - mit 42 Prozent der Stimmen. Auf Platz 2 folgt das Maximahl in Ybbs an der Donau (16 Prozent), aufs Podest schaffte es auch noch der Bärenwirt in Petzenkirchen mit 13,93 Prozent. Guten Appetit!