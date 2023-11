Geflohener Stein-Insasse ist Brutal-Kampfsportler

Immer mehr Details sickern nach der dreifachen Justizpanne - ein Teenie-Insasse, ein gefährlicher Tschetschene und ein weiblicher Häftling flohen innerhalb wenige Tage - durch. So ist vor allem der zweite, ein Stein-Häftlling, ein echt schweres Kaliber, der eine Knieverletzung offenbar nur vorgab.

NÖ. Der 35-Jährige Islam Y. hätte noch 9 Jahre auf dem Buckel gehabt - erst 2032 wäre der Tschetschene, der seine langjährige Haftstrafe wegen schweren Raubs und Körperverletzung ausgefasst hatte, freigekommen. Wie oe24 erfuhr, soll der Stein-Insasse überdies bestens in der Islamisten-Szene vernetzt und schon mehrmals bei Verfassungsschutzermittlungen ins Visier geraten sein.

Überdies soll er Kriegserfahrungen und einige Kämpfe als brutaler MMA-Cagefighter hinter sich haben. Die Knieverletzung, unter der der athletische Häftling plötzlich so sehr gelitten haben will, dass er zu einem MRT-Termin in Spital ausgeführt werden musste (obwohl es in Stein ein Röntgengerät gibt), dürfe der nur vorgetäuscht haben. Im Krankenhaus tat ihm dann plötzlich gar nichts mehr weh, mehr noch: Er legte einen Spontan-Sprint hin und entkam (wohl in Handschellen) seinen Bewachern. Fußfesseln bei eskortierten Ausfahrten sind übrigens verboten, weil dabei Menschenrechte verletzt werden - und da ist die Justiz, die sich andererseits so schwer tut, die Bevölkerung darüber zu informieren. dass jemand aus dem Hochsicherheitstrakt entkommen ist, sensibel.

© Doku-NÖ 200 Polizisten auf der Suche nach entwichenem Häftling in der Wachau. ×

Nachdem ganz Krems und die umliegenden Weingärten und Wälder in de Wachau von mehr als 200 Polizisten durchkämmt wurden, gibt es leider auch aktuell noch keine Spur von Islam Y. Dass er sich hier versteckt hält und noch zur Gefahr für Einheimische und Wanderer wird, ist gegeben, aber eher unwahrscheinlich. Mutmaßlich hatte er Komplizen und wurde mit dem Auto in die tschetschenische Community nach St. Pölten oder Wien verfrachtet.

Ebenso noch abgängig sind eine 16-Jähriger afghanischer Häftling aus Gerasdorf, der seine Verfolger mit "lustigen" Clips auf seinem Instagram-Profil verhöhnt, sowie eine Insassin der Justizanstalt Schwarzau, die stationär im Krankenhaus Wiener Neustadt aufgenommen worden war, aber nach Abzug der Bewachung abtauchte.