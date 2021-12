Geldbörse unterschlagen: Polizei sucht diese Person

Geldbörsen unterschlagen: Als sie versuchte, Bargeld bei einem Bankomaten zu beheben, wurde die Bankomatkarte eingezogen.

Niederösterreich. Eine unbekannte Täterin wird beschuldigt, am 20. Dezember 2021 eine Geldbörse mit Bankomatkarte in einem Geschäft im Stadtgebiet von St. Pölten unterschlagen zu haben. In weiterer Folge hat die Täterin die Bankomatkarte missbräuchlich verwendet, in dem sie damit Lebensmittel und Zigaretten im hohen zweistelligen Eurobereich bezahlt hat. Als sie versuchte, Bargeld bei einem Bankomaten zu beheben, wurde die Bankomatkarte eingezogen, da diese bereits gesperrt worden war, wie die Polizei informiert.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Pölten-Traisenpark unter der Telefonnummer 059133-3192 erbeten.