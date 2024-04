Geretteter Biber "Obi" wird im Tierschutzhaus aufgepäppelt

blabla

Eine besorgte Dame entdeckte kürzlich einen Biber in einem alarmierenden Zustand auf einem Parkplatz in Maria Enzersdorf. Der arme Nager irrte orientierungslos, erschöpft und geschwächt umher, weshalb die tierliebe Frau sofort die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge zu Hilfe rief. Die Einsatzkräfte sicherten den hilflosen Biber und kontaktierten umgehend den Tierschutz Austria Notruf, der bei tierischen Notfällen rund um die Uhr zur Verfügung steht.

Die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge sicherte den Biber. © Tierschutz Austria ×

"Obi" wird versorgt und wieder ausgewildert

Im Tierschutzhaus Vösendorf angekommen, wurde der Biber umgehend durchgecheckt und medizinisch versorgt. Obwohl erschöpft, wies der gerettete Biber keine schwerwiegenden Verletzungen oder ernsthaften gesundheitlichen Probleme auf. Der auf den Namen "Obi" getaufte Biber wird nun bei Tierschutz Austria aufgepäppelt.

Biber "Obi" fühlt sich in Vösendorf pudelwohl. © Tierschutz Austria ×

Wenn das putzige Kerlchen wieder fit ist, wird es an einer geeigneten Stelle wieder ausgewildert.