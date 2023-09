× Goldener Herbst lockt Familien auf Schloss Hof

Der goldene Herbst ist bereits in Niederösterreich angekommen, am kommenden Wochenende wird das mit einem großen Fest auf Schloss Hof gefeiert.

Der Herbst taucht das ganze Land in bunte Farben, und so wird auch auf Schloss Hof die goldene Jahreszeit gebührend gefeiert. Am 30. September und 1. Oktober wird im idyllischen Gutshof ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie geboten. Beim Herbstfest dreht sich alles um Kulinarik und Kunsthandwerk: Jeweils zwischen 10 und 18 Uhr stehen dabei Kürbisschnitzen, Webarbeiten am Webstuhl und Herbst-Basteln auf dem Programm.

© Michal Cilc ×

Beim Herbstfest auf Schloss Hof steht an zwei Tagen Kürbisschnitzen, Ponyreiten und Live-Musik am Programm.

Unterhaltung garantieren auch Konzerte, Tanzperformances und eine Modeschau am 1. Oktober. Nach einer kulinarischen Stärkung mit regionalen Köstlichkeiten warten eine Ponyshow, Kutschenfahrten und hautnahe Erlebnisse mit Kamelen.