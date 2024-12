Gratis Saisonkarten: Der Berg ruft Wr. Neustädter Schüler

Auf die Wr. Neustädter Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler wartet auch heuer wieder Ski- und Bike-Action zum Nulltarif.

Die Aktion der Stadt Wr. Neustadt in Kooperation mit dem Schigebiet Unterberg und der "Wexl Arena St. Corona" erfreute sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit. Die Initiative mit dem Unterberg feiert heuer sogar bereits sein 10-jähriges Jubiläum und wurde vor einigen Jahren mit der "Wexl Arena" für den Sommer ausgeweitet. Auch in diesem Winter und Sommer gibt es für Wr. Neustädter Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler die Möglichkeit, gratis Saisonkarten für das Schigebiet und die "Wexl Trails" in der "Wexl Arena" zu erhalten.

Anmeldung über Schulen

Die Anmeldung für die Karten erfolgt gesammelt über die Schulen. Ihre Saisonkarten erhalten die Schülerinnen und Schüler dann beim ersten Besuch am Unterberg und bei der Wexl Arena. Die Nachfrage nach der Aktion steigt stetig. Gab es 2020/21 noch knapp 1.000 Anmeldungen, waren es 2021/22 schon 1.257 und 2023/24 1.908. "Getreu unserem Motto ‚Stadt und Land mitanand‘ pflegen wir die sportliche Kooperation mit dem Schigebiet Unterberg und den Wexl Trails auch diesen Winter und Sommer wieder mit unserer Saisonkarten-Aktion, um das Zusammengehörigkeitsgefühl schon bei unseren jungen Pflichtschülerinnen und -schülern zu steigern", sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Thomas Ernst (Firma Partsch), Henry, Bürgermeister Klaus Schneeberger und Erich Panzenböck (Skigebiet Unterberg). © Wr. Neustadt ×

Gratis mit dem Bus zum Unterberg

Im Schigebiet Unterberg gibt es mit 16 Pistenkilometern und einer traumhaften Landschaft Skivergnügen vom Feinsten. Die "Wexl Arena St. Coron" mit dem Motorikpark und den "Wexl Trails"bietet jede Menge Spaß und Action. Die Aktion "Schigebiet Unterberg" wird auch heuer wieder von der Firma Partsch unterstützt. Alle Kinder, die einen Gratis-Skipass besitzen, können an Samstagen und Sonntagen vom Bahnhof Wiener Neustadt gratis mit einem Partsch-Bus zum Unterberg und retour fahren. Die Busse fahren um 8 Uhr von Wr. Neustadt weg und um 16 Uhr vom Parkplatz Drahtal wieder retour. Begleitpersonen erhalten eine Fahrt um 7 Euro. Beim Kauf eines Tagestickets am Unterberg ist die Rückfahrt gratis.