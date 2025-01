Günstiger Pistenspaß in Niederösterreich

Wer in den Semesterferien einen Schiausflug mit der Familie plant, kann sich nun über Vorteile freuen. Mit dem NÖ Familienpass bekommt man zahlreiche Vergünstigungen.

Die Semesterferien stehen kurz bevor und laden zu wertvoller Familienzeit ein. Wer den NÖ Familienpass besitzt und etwas mehr Action möchte, kann sich in diesem Winter über besondere Vorteile freuen. "Für alle Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses gibt es im Winter ein ganz besonderes Zuckerl: Bares Geld lässt sich bei zahlreichen Partnerbetrieben in ganz Niederösterreich sparen, indem sie für alle Kartenbesitzerinnen und -besitzer Rabatte gewähren. Besonders hervorheben aber möchte ich den Rabatt auf Skikarten, exklusiv mit dem NÖ Familienpass", erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Pistenspaß mit Top-Rabatten

Die Piste ruft – und mit dem NÖ Familienpass wird der Ausflug in den Schnee noch besser. Vier niederösterreichische Skigebiete bieten diesen Winter neue Aktionen für Inhaber des Passes:

Annaberger Lifte

Erlebnisalm Mönichkirchen

Ötscherlifte Lackenhof

Hochkar Bergbahnen

In diesen Gebieten bekommen bekommen Kinder beim ersten Besuch einen Online-Rabatt von zehn Prozent auf Stunden- und Eintagestickets. Für alle denen es beim ersten Mal besonders gut gefallen hat gibt es beim zweiten Besuch 33 Prozent Rabatt für die ganze Familie.

Großer Familienskitag am 2. März 2025

Ein Highlight für alle Wintersportfans ist der NÖ Familienskitag am Sonntag, 2. März 2025. All Inhaber des Familienpasses profitieren von einem großzügigen Rabatt von 50 Prozent, auf Tagestickets in ausgewählten Skigebieten. Eine Liste teilnehmender Gebiete wird noch bekannt gegeben.