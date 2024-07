Handyfoto im Höllental - Frau stürzte 6 Meter ab

Schwer verletzt wurde eine deutsche Touristin, die mit ihrem Mann im Höllental den Wasserleitungsweg beschritt. Bei der Suche nach einem schönen Motiv stürzte die 67-Jährige ab.

NÖ. Die Seniorin war gemeinsam mit ihrem Gatten (68) auf dem Rückweg einer Wanderung auf dem 1. Wiener Wasserleitungsweg im Bereich des Mittagsteins im Gemeindegebiet von Reichenau an der Rax. Dabei verließen die beiden den markierten Weg und machten sich auf die Suche nach einem Badeplatz an der Schwarza.

© Feuerwehr Reichenau ×

Das Höllental zwischen Schneeberg und Rax gehört zu den idyllischsten Plätzen in den Wiener Alpen. Von hier aus wird, und das schon seit 150 Jahren, Wien mit frischem Wasser versorgt. Einen Wanderung wird mit vielen außergewöhnlichen Fotomotiven belohnt, was auch die deutsche Touristin angespornt haben dürfte. Sie zückte ihr Handy - rutschte aus und stürzte laut Landespolizeidirektion Niederösterreich fünf bis sechs Meter tief in eine de Schotterbuchten der Schwarza.

Der Mann alarmierte sofort die Bergrettung und die Feuerwehr. Die 67-Jährige wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehren Reichenau und Edlach aus dem Bachbett geborgen und von einem Rot-Kreuz-Team erstversorgt. Das Opfer erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 5 in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.