Traktorfahrer übersieht Biker – 24-Jähriger tot

Der 41-jährige Traktor-Lenker dürfte den 24-jährigen Motorradfahrer übersehen haben. Der Biker kollidierte mit dem Anhänger der Zugmaschine. Die Einsatzkräfte konnten dem 24-jährigen Steirer nicht mehr helfen.

Steiermark. Am Montagabend gegen 17.35 Uhr ereignete sich in Leutschach an der Weinstraße ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger aus Leibnitz verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 24-jährige Motorradfahrer war auf der L614 von Leutschach in Richtung Langegg unterwegs, als es im Bereich der Volksschule zu der Unfall-Tragödie kam. Ein 41-jähriger Slowene, der einen Traktor samt Anhänger fuhr, kam ihm entgegen, bog nach links in die Pößnitzbergstraße ein und dürfte den Biker übersehen haben.

Der Motorrad-Lenker kollidierte mit dem Anhänger der Zugmaschine. Einsatzkräfte (Christopherus 12, Feuerwehr Leutschach) konnten dem 24-jährigen Leibnitzer nicht mehr helfen. Der Mann verstarb am Unfallort. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Landesstraße war bis 19.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.