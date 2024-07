× Wegen Banden: Ludwig fordert mehr Videoüberwachung für Wien

Nach einer Schwerpunktaktion am Wochenende in Wien gegen Jugendkriminalität und Tunerszene sprach Wiens Bürgermeister Klartext: Er will mehr Polizei und mehr Videoüberwachung für mehr Sicherheit in Wien.

Sicherheit. Das Sicherheitsgefühl der Wienerinnen und Wiener hat in den vergangen Wochen durch eine Eskalation der Bandengewalt auf den Straßen ordentlich gelitten. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) fordert nun mehr Videoüberwachung in der Stadt. Hunderte Anzeigen bei Razzien in Favoriten Bandenkrieg in Wien geht weiter - Türke (20) brutal verprügelt Banden-Krieg: Zwei "505"-Syrer festgenommen © LPD Wien × "Videoüberwachung, um Polizei zu unterstützen" „Überall dort, wo Vorkommnisse registriert werden, kann die Videoüberwachung die Tätigkeit der Wiener Polizei unterstützen“, sagte der Stadtchef gegenüber „Wien heute Mit der Unterstützung durch Videoüberwachung sei es einfacher, Verbrechen aufzuklären, meint Ludwig, der sich auch eine temporäre Überwachung vorstellen könne. © Pixabay Seit drei Jahren gibt es die Maßnahme am Reumannplatz und sie habe sich bewährt, so Ludwig.Besonders pocht Ludwig zudem auf mehr Polizisten für die Bundeshauptstadt. © oe24 × Kritik: "Nicht die Lösung" Kritik. „Der ständige Ruf des Bürgermeisters nach mehr Polizei ist nicht die Lösung“, reagierte der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer. Stattdessen fordere er langfristige Maßnahmen. „Anstatt als Stadtverantwortlicher endlich zu handeln und für die Sicherheit zu sorgen, wird nur gejammert“, konstatiert FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp.