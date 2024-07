× 19-Jähriger bei Pkw-Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 19-Jähriger ist am Wochenende bei einem Verkehrsunfall auf der L17 in Sulz im Weinviertel (Bezirk Gänserndorf) lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag war der Teenager mit seinem Pkw rechts von der Straße abgekommen. Das Auto krachte in der Folge gegen zwei Bäume, durch die Wucht des Anpralls wurde der Lenker aus dem Kfz geschleudert. Gefunden wurde der junge Mann von einem zufällig vorbeifahrenden Jäger, der die Rettungskette in Gang setzte.

Ereignet haben dürfte sich der Verkehrsunfall am Sonntag zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden. Kurz vor 7.45 Uhr wurde der 19-Jährige entdeckt. Notarzthubschrauber "Christophorus 9" flog den Niederösterreicher ins AKH nach Wien.

© Freiwillige Feuerwehr Zistersdorf ×

© Freiwillige Feuerwehr Zistersdorf ×

Verkehrsunfall in Ludweis-Aigen

Zwei Schwerverletzte forderte indes am Samstag ein Verkehrsunfall in Ludweis-Aigen im Bezirk Waidhofen a. d. Thaya. Ein 34-Jähriger war abends mit seinem Auto auf den Gehsteig geraten, letztlich touchierte er auch eine Sitzbank. Zwei der dort platzierten Personen - Frauen im Alter von 56 und 88 Jahren - erlitten schwere Blessuren und wurden von der Rettung in das Landesklinikum Horn gebracht. Der Pkw-Lenker stand Polizeiangaben vom Montag zufolge unter Alkoholeinfluss. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft und die Staatsanwaltschaft Krems werden folgen.